Kreis passt Taxitarife an
Jörg Gödert von Taxi Frey kennt die Sorgen der Branche
Jörg Gödert ist Inhaber von Taxi Frey. Er berichtet von den Sorgen der Branche.
Jörg Gödert ist Inhaber von Taxi Frey. Er berichtet von den Sorgen der Branche.
Werner Dupuis

Die Taxiunternehmen im Rhein-Hunsrück-Kreis hatten eine Tarifanpassung beantragt, der Kreistag hat dies bewilligt. Jörg Gödert von Taxi Frey in Simmern, Gemünden und Kirchberg ist erleichtert. Er berichtet von den Sorgen der Branche.

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Kürzlich hat der Kreistag beschlossen, die Taxitarife im Rhein-Hunsrück-Kreis anzuheben und den Unternehmen zu ermöglichen, in Zeiten hoher Kraftstoffpreise einen Zuschlag in Höhe von einem Euro pro Fahrt zu erheben. Jörg Gödert ist Inhaber von Taxi Frey mit Standorten in Simmern, Gemünden und Kirchberg.

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