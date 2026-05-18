Digitalbotschafter im Kreis Jörg Fuhr bringt Senioren in Simmern digital voran Annalena Bischoff 18.05.2026, 13:30 Uhr

i Digitalbotschafter Jörg Fuhr (links) hilft einer Teilnehmerin dabei, ihr E-Mail-Postfach zu sortieren. Beim Treffen in der Simmerner Hunsrückhalle konnten Senioren Tipps zu einer digitalen Steuererklärung erhalten und weitere Fragen zu Smartphones, Laptops & Co. stellen. Viktoria Schneider

Wenn Technik zur Herausforderung wird, ist Digitalbotschafter Jörg Fuhr zur Stelle. In Simmern nimmt er Senioren die Angst vor der digitalen Welt – und zeigt dabei, wie wichtig ihm digitale Teilhabe ist.

Smartphone-Chaos, Unsicherheiten beim Online-Shopping oder Berührungsängste mit künstlicher Intelligenz (KI): Themen, die für ältere Menschen herausfordernd sein können, gehören für Jörg Fuhr zum Alltag. Der 65-Jährige aus Simmern engagiert sich seit 2023 als Digitalbotschafter und hilft Senioren dabei, sich Schritt für Schritt in der digitalen Welt zurechtzufinden.







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