Wenn Technik zur Herausforderung wird, ist Digitalbotschafter Jörg Fuhr zur Stelle. In Simmern nimmt er Senioren die Angst vor der digitalen Welt – und zeigt dabei, wie wichtig ihm digitale Teilhabe ist.
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Smartphone-Chaos, Unsicherheiten beim Online-Shopping oder Berührungsängste mit künstlicher Intelligenz (KI): Themen, die für ältere Menschen herausfordernd sein können, gehören für Jörg Fuhr zum Alltag. Der 65-Jährige aus Simmern engagiert sich seit 2023 als Digitalbotschafter und hilft Senioren dabei, sich Schritt für Schritt in der digitalen Welt zurechtzufinden.