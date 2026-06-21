Messe zeigte breites Angebot
„Jobs im Park“ zieht viele Menschen nach Rheinböllen
Auf dem Ox-schen Werkzeugparcour galt es nicht nur, Nägel einzuschlagen.
Auf dem Ox-schen Werkzeugparcour galt es nicht nur, Nägel einzuschlagen.
Dieter Diether

Zum dritten Mal zeigte die Jobmesse mit der RZ Media als Veranstalter ihr breites Jobangebot im Rhein-Hunsrück-Kreis und überraschte die Besucher mit ihren zahlreichen Angeboten. 

Lesezeit 2 Minuten
Bereits zum dritten Mal war der idyllische Tierpark Rheinböllen Schauplatz einer bedeutenden Jobmesse. Die Rhein-Zeitung (RZ Media) als Veranstalter und die Co-Partner Gelobtes Land und Tierpark hatten 31 Aussteller gewinnen können, die ihren Betrieb und ihre aktuellen Arbeitsplatzangebote präsentierten.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungWirtschaft

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