Messe zeigte breites Angebot „Jobs im Park“ zieht viele Menschen nach Rheinböllen Dieter Diether 21.06.2026, 17:00 Uhr

i Auf dem Ox-schen Werkzeugparcour galt es nicht nur, Nägel einzuschlagen. Dieter Diether

Zum dritten Mal zeigte die Jobmesse mit der RZ Media als Veranstalter ihr breites Jobangebot im Rhein-Hunsrück-Kreis und überraschte die Besucher mit ihren zahlreichen Angeboten.

Bereits zum dritten Mal war der idyllische Tierpark Rheinböllen Schauplatz einer bedeutenden Jobmesse. Die Rhein-Zeitung (RZ Media) als Veranstalter und die Co-Partner Gelobtes Land und Tierpark hatten 31 Aussteller gewinnen können, die ihren Betrieb und ihre aktuellen Arbeitsplatzangebote präsentierten.







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