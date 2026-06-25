Messe im Rhein-Hunsrück-Kreis „Jobs im Park“ in Rheinböllen: So fällt die Bilanz aus Hilko Röttgers 25.06.2026, 12:00 Uhr

i Die DFH-Messebetreuer genossen nicht nur das hochsommerliche Wetter, sondern etliche fruchtbare Gespräche mit (künftigen?) Kollegen. Dieter Diether

Bei einem Besuch im Tierpark mal eben einen neuen Arbeitsplatz finden – die Messe „Jobs im Park“ macht’s möglich. Wir haben nachgefragt, wie das Fazit zur dritten Auflage der Messe ausfällt.

Aller guten Dinge sind drei – und so fand nun bereits zum dritten Mal die Recruitingmesse „Jobs im Park“ im Tierpark Rheinböllen statt. Jobsuchende hatten dort die Möglichkeit, direkt mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Die Bilanz der Messe, die von unserer Zeitung in Kooperation mit der Standortinitiative Gelobtes Land und dem Tierpark veranstaltet wird, fällt rundum positiv aus.







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