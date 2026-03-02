Integration in Arbeitsmarkt
Jobmesse in Simmern bringt Reko neuen Projektleiter
Das Interesse an den Ausbildungs- und Jobangeboten auf der Jobmesse für Zugewanderte 2025 in der Hunsrückhalle Simmern war groß.
Lena Schäfer

Fachkräfte sind rar – neue Wege sind gefragt. Auf der Jobmesse für Zugewanderte in Simmern wurde das Unternehmen Reko aus Dörth fündig. Heute arbeitet Mohammad Almaree als Projektleiter im Betrieb.

Lesezeit 3 Minuten
Stimmengewirr in der Hunsrückhalle, Firmenbanner, Stehtische, Bewerbermappen in der Hand. Als im April 2025 die erste Jobmesse für Zugewanderte in Simmern stattfand, suchten mehr als 50 Unternehmen nach Fachkräften – und viele Besucher nach einer beruflichen Perspektive in der Region.

