Fachkräfte sind rar – neue Wege sind gefragt. Auf der Jobmesse für Zugewanderte in Simmern wurde das Unternehmen Reko aus Dörth fündig. Heute arbeitet Mohammad Almaree als Projektleiter im Betrieb.
Lesezeit 3 Minuten
Stimmengewirr in der Hunsrückhalle, Firmenbanner, Stehtische, Bewerbermappen in der Hand. Als im April 2025 die erste Jobmesse für Zugewanderte in Simmern stattfand, suchten mehr als 50 Unternehmen nach Fachkräften – und viele Besucher nach einer beruflichen Perspektive in der Region.