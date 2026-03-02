Integration in Arbeitsmarkt Jobmesse in Simmern bringt Reko neuen Projektleiter Annalena Bischoff 02.03.2026, 18:00 Uhr

i Das Interesse an den Ausbildungs- und Jobangeboten auf der Jobmesse für Zugewanderte 2025 in der Hunsrückhalle Simmern war groß. Lena Schäfer

Fachkräfte sind rar – neue Wege sind gefragt. Auf der Jobmesse für Zugewanderte in Simmern wurde das Unternehmen Reko aus Dörth fündig. Heute arbeitet Mohammad Almaree als Projektleiter im Betrieb.

Stimmengewirr in der Hunsrückhalle, Firmenbanner, Stehtische, Bewerbermappen in der Hand. Als im April 2025 die erste Jobmesse für Zugewanderte in Simmern stattfand, suchten mehr als 50 Unternehmen nach Fachkräften – und viele Besucher nach einer beruflichen Perspektive in der Region.







Artikel teilen

Artikel teilen