Heilig Geist Boppard Jetzt schaltet sich Minister Clemens Hoch zum GKM ein 17.11.2025, 15:56 Uhr

i Archiv: Clemens Hoch (SPD), Minister für Wissenschaft und Gesundheit von Rheinland-Pfalz, nimmt an einem Redaktionsgespräch der Rhein-Zeitung teil. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Mit der Schließung des GKM-Standorts Heilig Geist Krankenhaus in Boppard befasste sich nach dem Stadtrat Koblenz am Montag, 17. November, auch der Kreistag Mayen-Koblenz. Jetzt schaltet sich Gesundheitsminister Clemens Hoch ein.

In der verfahrenen Situation um das Heilig Geist Krankenhaus Boppard schaltet sich Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ein. Zu einem runden Tisch am Mittwoch lädt er David Langner, OB der Stadt Koblenz, und den Landrat des Landkreis Mayen-Koblenz, Marko Boos, als Vertreter der kommunalen Mehrheitsgesellschafter, GKM-Geschäftsführer Christian Straub und Landrat Volker Boch ein.







