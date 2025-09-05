Lange hat sich nichts getan, doch das hat sich jetzt geändert: In Kastellaun laufen die Abrissarbeiten der Brandruine des Tivolis. Schon bald sollen die Überreste der ehemaligen Stadthalle verschwunden sein.

Endlich hat der Abbruch der Ruine des Tivolis begonnen. Vor drei Jahren, im September 2022, legte ein Großbrand die Kastellauner Stadthalle in Schutt und Asche. Nur die Grundmauern blieben übrig. Ehrgeizige Baupläne für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum sind bereits gemacht. Es gibt sogar schon eine Baugenehmigung. Doch ein Streit zwischen dem mit dem Abriss beauftragten Unternehmen und dem Bauherren, der Stadt Kastellaun, führte zu einem monatelangen Stillstand. Mit einem einheimischen Unternehmen geht es jetzt weiter. In vier Wochen soll die Ruine von der Bildfläche verschwunden sein.

Wie so häufig, ging es auch bei dem Streit, der zum monatelangen Stillstand bei den Abbrucharbeiten führte, ums Geld. Die Summe von 230.000 Euro hatte die erste Ausschreibung ergeben. Den Zuschlag erhielt ein Unternehmen aus der Eifel. Aber schon nach kurzer Zeit kam es zum Stillstand, denn das Unternehmen präsentierte der Stadt einen Katalog mit Nachforderungen. Mit rund 230.000 Euro waren diese so hoch wie die ursprüngliche Ausschreibung. Mehraufwand für die Entsorgung von größeren Mengen an belasteten Bauschutt war eine Begründung dafür. Zusätzliche Verhandlungen mit Brandschutz-Versicherungen kamen dazu.

i Mitglieder des Stadtrates und des Bauausschusses besichtigten anlässlich des Beginns der Abrissarbeiten die Brandruine der Kastellauner Stadthale Tivoli. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Derweil ruhte die Baustelle. Parallel liefen die Planungen für die Stadthalle mit dem Wiesbadener Architekturbüro Zaeske ungehindert und konstruktiv weiter, die Baugenehmigung ist erteilt. Die einzelnen Gewerke könnten ausgeschrieben werden. Förderanträge für das Millionenprojekt sind gestellt, die Finanzierung gesichert.

Im Frühjahr 2025 sollte eigentlich der erste Spatenstich erfolgt sein und die Bauarbeiten für das neue Tivoli begonnen haben. Mit Lehm und Holz der Region als wichtigsten Baumaterialien, aber auch mit viel Glas soll der Neubau ein bauökologisches Pionierprojekt werden. Für den Herbst 2026 war bereits ein rauschendes Einweihungsfest für das wiedererstandene Kastellauner Tivoli avisiert. Aber das alles ist Makulatur. Die Differenzen beim Abriss der Brandruine haben Stadtbürgermeister Christian Keimer und seinem Rat einen dicken Strich durch die Kalkulation gemacht und die Zeitrechnung um gut ein Jahr verzögert.

i Stadtbürgermeister Keimer ließ es sich nicht nehmen, als Baggerführer eine massive Wand einzureißen. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Das einheimische Unternehmen Scherer Abbruch bekam in der zweiten Runde den Zuschlag für die Beseitigung der Ruine. Wo früher die Feste gefeiert wurden, mitten im ehemaligen Saal, steht bereits ein großer Bagger. Bevor der in Aktion tritt und die Mauern und Fundamente abräumt, werden Holz, Glas, Stahl und alle anderen Baustoffe, die den Flammen widerstanden haben, separiert. Alle mit Schadstoffen belastete Materialien, wie zum Beispiel Asbest und diverse Dämmstoffe, werden in große Säcke, sogenannte Big Packs, gepackt und entsorgt. In rund vier Wochen soll die Ruine von der Bildfläche verschwunden sein.

Bei einem Ortstermin informierten sich der Kastellauner Stadtrat und Mitglieder des Bauausschusses zum Stand der Abrissarbeiten. Bürgermeister Keimer stieg selbst in den Bagger und riss symbolisch die ersten Mauern ein.