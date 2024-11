In 18 Dörfern der VG Kirchberg hat der Gemeinderat das neue Dorfoberhaupt gewählt Jede Ortschaft hat nun einen Bürgermeister: Keine Vakanzen mehr in der Verbandsgemeinde Kirchberg 04.11.2024, 16:33 Uhr

i Schon am Tag der Kommunalwahl stand fest, dass Dickenschieds Ortsbürgermeister Volker Bender-Praß nicht weiter als Dorfoberhaupt zur Verfügung stehen wird. Mittlerweile hat der Ortsgemeinderat Jürgen Baum (nicht auf dem Bild) zu seinem Nachfolger gewählt. Foto: Andreas Nitsch (Archiv) Andreas Nitsch

Kirchberg. In 18 der insgesamt 40 Gemeinden, die zur Verbandsgemeinde Kirchberg gehören, ist bei der Kommunalwahl im Juni keine neue Ortsbürgermeisterin beziehungsweise kein neuer Ortsbürgermeistergewählt worden ist. Dies sollten im Nachgang die jeweiligen Ortsgemeinderäte übernehmen. Mittlerweile sind alle Ämter besetzt. „Das war teilweise ein hartes Stück Arbeit“, sagt VG-Bürgermeister Peter Müller.

In Würrich hat Ortsbürgermeister Elmar Herberts am 9. Juni – am Tag der Kommunalwahl – sein Amt als Ortsbürgermeister niedergelegt. In der konstituierenden Sitzung des neuen Rates Ende Juli ist Simone Roßkopf vom Rat einstimmig als neue Ortsbürgermeisterin gewählt worden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen