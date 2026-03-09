Heimische Musiker in Simmern
Jazz im Sportpark bringt jede Menge gute Laune
Ralph "Mosch" Himmler (links) und Wolf Dobberthin (hinten) laden wieder zum Jazz in den Sportpark Simmern ein. Zahlreiche heimis
Ralph "Mosch" Himmler (links) und Wolf Dobberthin (hinten) laden wieder zum Jazz in den Sportpark Simmern ein. Zahlreiche heimische Musiker, wie Peter Fett (rechts), werden am kommenden Freitag, 13. März, ab 20 Uhr wieder mit von der Partie sein.
Thomas Torkler

Wenn Saxofon, Piano und Trompete erklingen, ist wieder Jazz-Session im Sportpark Simmern. Nach der Fastnachtspause treffen sich Musiker aus der Region am kommenden Freitag zum gemeinsamen Musizieren.

Lesezeit 1 Minute
Die Fastnacht ist vorbei und somit auch die Livemusikpause im Sportpark Simmern, neben dem Naturfreibad. Am kommenden Freitag, 13. März, trifft sich ab 20 Uhr wieder die Musikerfamilie und frönt ihrer Lust am Musizieren. Ralph „Mosch“ Himmler an der Trompete und Pianist Wolf Dobberthin führen den bunt zusammengewürfelten Haufen an und freuen sich darauf, zahlreiche Gastmusiker im Sportpark willkommen zu heißen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren