Heimische Musiker in Simmern Jazz im Sportpark bringt jede Menge gute Laune Thomas Torkler 09.03.2026, 12:00 Uhr

i Ralph "Mosch" Himmler (links) und Wolf Dobberthin (hinten) laden wieder zum Jazz in den Sportpark Simmern ein. Zahlreiche heimische Musiker, wie Peter Fett (rechts), werden am kommenden Freitag, 13. März, ab 20 Uhr wieder mit von der Partie sein. Thomas Torkler

Wenn Saxofon, Piano und Trompete erklingen, ist wieder Jazz-Session im Sportpark Simmern. Nach der Fastnachtspause treffen sich Musiker aus der Region am kommenden Freitag zum gemeinsamen Musizieren.

Die Fastnacht ist vorbei und somit auch die Livemusikpause im Sportpark Simmern, neben dem Naturfreibad. Am kommenden Freitag, 13. März, trifft sich ab 20 Uhr wieder die Musikerfamilie und frönt ihrer Lust am Musizieren. Ralph „Mosch“ Himmler an der Trompete und Pianist Wolf Dobberthin führen den bunt zusammengewürfelten Haufen an und freuen sich darauf, zahlreiche Gastmusiker im Sportpark willkommen zu heißen.







