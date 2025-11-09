Wahl in St. Goar Janina Mehr ist neue Mittelrhein-Weinkönigin Marc Schenten 09.11.2025, 16:23 Uhr

i Die drei neuen Weinhoheiten am Mittelrhein sind Jill Rüttgen (von links), Janina Mehr und Anna Weinand. Marc Schenten

Lebendig und zukunftsorientiert zeigt sich eines der kleinsten deutschen Anbaugebiete. Und dazu passt auch die neue Mittelrhein-Weinkönigin: Janina Mehr aus Rhöndorf. Ihr zur Seite stehen Jill Rüttgen aus Rheinbrohl und Anna Weinand aus Bad Salzig.

Die Wahl zur 55. Mittelrhein-Weinkönigin ist seit Jahren ein Fixpunkt im Kalender der Weinregion zwischen Bingen und Bonn. Auch in diesem Jahr zeigte sich, wie lebendig und zukunftsorientiert eines der kleinsten deutschen Anbaugebiete auftreten kann.







