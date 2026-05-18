Über Monate sollen zwei Männer aus den Verbandsgemeinden Kastellaun und Simmern-Rheinböllen mit Cannabis, Ketamin und weiteren Drogen gehandelt haben. Nach den Plädoyers drohen ihnen nun mehrere Jahre Gefängnis.
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Etwa ein Jahr lang soll ein 28-Jähriger aus der VG Kastellaun Drogen in großen Mengen verkauft haben. Dass er und sein gleichaltriger Mitangeklagter aus der VG Simmern-Rheinböllen aufflogen, verdankt sich dem Umstand, dass die Konkurrenz ihnen den Drogenbunker in einer Halle in Kastellaun ausräumte.