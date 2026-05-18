Drogenprozess Kastellaun
Jahrelange Haft für Hunsrücker Dealer gefordert
Vor dem Landgericht Bad Kreuznach müssen sich zwei Angeklagte aus der Verbandsgemeinde Kastellaun wegen Drogenhandel verantworte
Vor dem Landgericht Bad Kreuznach müssen sich zwei Angeklagte aus der Verbandsgemeinde Kastellaun wegen Drogenhandel verantworten.
Christine Jäckel

Über Monate sollen zwei Männer aus den Verbandsgemeinden Kastellaun und Simmern-Rheinböllen mit Cannabis, Ketamin und weiteren Drogen gehandelt haben. Nach den Plädoyers drohen ihnen nun mehrere Jahre Gefängnis. 

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Etwa ein Jahr lang soll ein 28-Jähriger aus der VG Kastellaun Drogen in großen Mengen verkauft haben. Dass er und sein gleichaltriger Mitangeklagter aus der VG Simmern-Rheinböllen aufflogen, verdankt sich dem Umstand, dass die Konkurrenz ihnen den Drogenbunker in einer Halle in Kastellaun ausräumte.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungJustiz

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