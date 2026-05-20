Interessenskonflikt um Wald Jagd in Gondershausen: Das sind einige der Streitpunkte Philipp Lauer 20.05.2026, 15:00 Uhr

i Uli Osterheld ist einer der Geschäftsführer des Unternehmens Pro Jagdkonzept, das in Gondershausen mit der Jagd im Eigenjagdbezirk der Gemeinde beauftragt ist. Philipp Lauer

In Gondershausen wird ein Interessenkonflikt zwischen der Gemeinde als Waldbesitzer und Teilen der Jägerschaft laut. Zu den Vorwürfen äußern sich nun Uli Osterheld, Geschäftsführer von Pro Jagdkonzept, und Bürgermeister Herbert Christ.

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußern einige örtliche und regionale Jäger Kritik am Vorgehen der Ortsgemeinden, die Pro Jagdkonzept mit der Jagd beauftragt haben. Roland Drexel, Hegeringsleiter Emmelshausen (der Hegering ist die kleinste Verwaltungseinheit im Landesjagdverband), kritisiert eine gewisse Intransparenz in der Vertragsgestaltung, die in den Ortsgemeinden Gondershausen und Bickenbach ganz unterschiedlich ausfalle.







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