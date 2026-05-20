In Gondershausen wird ein Interessenkonflikt zwischen der Gemeinde als Waldbesitzer und Teilen der Jägerschaft laut. Zu den Vorwürfen äußern sich nun Uli Osterheld, Geschäftsführer von Pro Jagdkonzept, und Bürgermeister Herbert Christ.
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Im Gespräch mit unserer Zeitung äußern einige örtliche und regionale Jäger Kritik am Vorgehen der Ortsgemeinden, die Pro Jagdkonzept mit der Jagd beauftragt haben. Roland Drexel, Hegeringsleiter Emmelshausen (der Hegering ist die kleinste Verwaltungseinheit im Landesjagdverband), kritisiert eine gewisse Intransparenz in der Vertragsgestaltung, die in den Ortsgemeinden Gondershausen und Bickenbach ganz unterschiedlich ausfalle.