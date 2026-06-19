Wald und Wild im Klimawandel
Jagd in Bickenbach: Das sagt Bürgermeister Marco Mohr
Marco Mohr ist Bürgermeister in Bickenbach. Nach drei Jahren zieht er eine positive Bilanz von der Regiejagd in einem der beiden
Marco Mohr ist Bürgermeister in Bickenbach. Nach drei Jahren zieht er eine positive Bilanz von der Regiejagd in einem der beiden Reviere der Ortsgemeinde. Den Erfolg macht er auch daran fest, dass sich die Eiche naturverjüngen kann.
Philipp Lauer

Seit drei Jahren hat die Ortsgemeinde Bickenbach das Unternehmen Pro Jagdkonzept mit der Jagd in einem ihrer beiden Reviere betraut. Warum Bürgermeister Marco Mohr von einem Erfolgsmodell für den Ort spricht:

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgemeinde Bickenbach hat bei einer Informationsveranstaltung anhand von Daten zum Wildtierbestand und zur Naturverjüngung eine Bilanz nach drei Jahren Regiejagd in einem ihrer beiden Jagdreviere gezogen. Bürgermeister Marco Mohr betonte in seinem Redebeitrag, es sei ihm wichtig, mit den Informationen zur Versachlichung beizutragen.

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