Wald und Wild im Klimawandel Jagd in Bickenbach: Das sagt Bürgermeister Marco Mohr Philipp Lauer 19.06.2026, 16:00 Uhr

i Marco Mohr ist Bürgermeister in Bickenbach. Nach drei Jahren zieht er eine positive Bilanz von der Regiejagd in einem der beiden Reviere der Ortsgemeinde. Den Erfolg macht er auch daran fest, dass sich die Eiche naturverjüngen kann. Philipp Lauer

Seit drei Jahren hat die Ortsgemeinde Bickenbach das Unternehmen Pro Jagdkonzept mit der Jagd in einem ihrer beiden Reviere betraut. Warum Bürgermeister Marco Mohr von einem Erfolgsmodell für den Ort spricht:

Die Ortsgemeinde Bickenbach hat bei einer Informationsveranstaltung anhand von Daten zum Wildtierbestand und zur Naturverjüngung eine Bilanz nach drei Jahren Regiejagd in einem ihrer beiden Jagdreviere gezogen. Bürgermeister Marco Mohr betonte in seinem Redebeitrag, es sei ihm wichtig, mit den Informationen zur Versachlichung beizutragen.







Artikel teilen

Artikel teilen