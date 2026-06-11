Tagespflege im Rhein-Hunsrück Jacqueline Seib bietet Kinderbetreuung mit Herz Lara Kempf 11.06.2026, 12:00 Uhr

i Jacqueline Seib (rechts) arbeitet seit drei Jahren als Tagesmutter. Aktuell betreut sie bei ihrer Kindertagespflege "Die kleine Dinobande" unter anderem auch die einjährige Lucie. Lara Kempf

Was tun, wenn die Elternzeit endet und kein Kitaplatz in der Nähe vorhanden ist? Eine echte Alternative für dieses Dilemma ist die Kindertagespflege. Wir haben eine Tagesmutter vom Mittelrhein durch die Höhen und Tiefen ihres Alltags begleitet.

Zielstrebig läuft die einjährige Lucie auf Dino „Elli“ zu. Obwohl er genauso groß ist wie sie, zeigt sie keine Scheu. Um auf seinen Rücken zu klettern, braucht sie dann aber doch die Hilfe von Tagesmutter Jacqueline Seib. Mit gekonnten Griffen hebt die 29-Jährige das kleine Mädchen auf den Rücken des grünen Dinos.







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