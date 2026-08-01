Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ja, wo ist er denn, der Regen? Daniel Rühle 01.08.2026, 07:30 Uhr

i Wetter Apps sollen das Wetter ziemlich genau vorhersagen. Doch manchmal „spinnt“ es. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Wenn die eigene Wahrnehmung sich mit der modernen Technik beißt: So könnte man den Blick unseres Autors auf die Wetter-App des Smartphones in dieser Woche beschreiben. Ist der Regen etwa auch nur virtuell?

Ja, wo ist er denn, der Regen? Das dachte ich mir zumindest in dieser Woche, als ich aus dem Fenster schaute. Gemeldet war es, dass es örtliche Gewitter und Regenfälle geben sollte. Ich hing todesmutig die Wäsche draußen auf und prüfte fast im Minutentakt, wann es endlich losgeht.







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