Ob Weinmärkte, Pilzesammeln oder Drachen steigen lassen. Es gibt viele spannende Aktivitäten, die den Herbst aufwerten. Dazu gehört auch der Besuch eines Maislabyrinths. Doch wie schwer ist es eigentlich, den Weg nach draußen zu finden?

Das Jahr neigt sich in wenigen Monaten dem Ende entgegen. Die Tage werden kürzer und die Temperaturen langsam, aber sicher kühler. Doch obwohl in einigen Wochen bereits die besinnliche Zeit des Jahres beginnt, bedeutet das keinesfalls, dass die kommenden Monate weniger zu bieten haben als zum Beispiel der Sommer – ganz im Gegenteil.

Wie mein Kollege an dieser Stelle vor einigen Tagen bereits erwähnte, ist der September der Monat der Feste und des Weins: Der Weinmarkt und Rhein in Flammen in Oberwesel, Rhein in Flammen in St. Goar sowie das Mittelrhein Weinfest Boppard stehen an. Doch nicht nur die etlichen Feste und Märkte machen den Herbst besonders, sondern auch die vielen Aktivitäten, die zu der Jahreszeit dazu gehören.

Sei es das Kürbisschnitzen in Vorbereitung auf Halloween am 31. Oktober, herbstliche Spaziergänge durch buntes Laub, Pilzesammeln im Wald oder Drachen steigen lassen bei einer ordentlichen Brise. Eine Sache, die für mich auch unweigerlich mit dem Herbst verknüpft ist, ist ein Maislabyrinth. Ich würde gerne mal versuchen, mir meinen Weg durch solch einen Irrgarten zu bahnen. Bis jetzt ist es aber nie dazu gekommen. Ob es schwer ist, wieder den Weg nach draußen zu finden? Da mir der Gedanke nun früh genug gekommen ist, bekomme ich vielleicht diesen Herbst die Gelegenheit, es herauszufinden.