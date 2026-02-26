Mit der Verabschiedung des Haushalts 2026 vor wenigen Tagen ist in Simmern auch die Grundsteuer B (für bebaute Nichtwohngrundstücke) von 465 Prozent auf 1.230 Prozent angehoben worden. Ein Immobilienbesitzer will dies nicht einfach so hinnehmen.
Als Stefan Höhner aus Simmern den Steuerbescheid für seine Grundstücke erhalten hat, wollte er seinen Augen nicht trauen. Der Grund: Die Stadt Simmern hat den Hebesatz für die Grundsteuer B (für bebaute Nichtwohngrundstücke) von 465 Prozent auf 1.230 Prozent angehoben.