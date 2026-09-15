Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Ist denn nun schon Herbst?
Schon am 1. September war meteorologischer Herbstanfang.
Schon am 1. September war meteorologischer Herbstanfang.
Silas Stein/dpa

Der Herbst steht vor der Tür, in wenigen Tagen auch auf dem Kalender. Zwischen bunten Wäldern und Weinlese hat die neue Jahreszeit für unsere Kolumnistin ihren ganz eigenen Charme.

Lesezeit 1 Minute
Eine Tasse Tee, eine gemütliche Decke und das Prasseln vom Regen am Fenster – so stelle ich mir den Herbst vor. Alles ganz entspannt, ein bisschen trist und vor allem gemütlich. Dabei habe ich bis letzte Woche noch bei mehr als 30 Grad am Meer in der Sonne gelegen und mich gefragt, wie ich diesen Sommer bloß mit nach Hause nehmen kann.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren