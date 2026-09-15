Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ist denn nun schon Herbst? Annalena Bischoff 15.09.2026, 07:30 Uhr

i Schon am 1. September war meteorologischer Herbstanfang. Silas Stein/dpa

Der Herbst steht vor der Tür, in wenigen Tagen auch auf dem Kalender. Zwischen bunten Wäldern und Weinlese hat die neue Jahreszeit für unsere Kolumnistin ihren ganz eigenen Charme.

Eine Tasse Tee, eine gemütliche Decke und das Prasseln vom Regen am Fenster – so stelle ich mir den Herbst vor. Alles ganz entspannt, ein bisschen trist und vor allem gemütlich. Dabei habe ich bis letzte Woche noch bei mehr als 30 Grad am Meer in der Sonne gelegen und mich gefragt, wie ich diesen Sommer bloß mit nach Hause nehmen kann.







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