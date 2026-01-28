Gerade hat Rofu Kinderland Insolvenz angemeldet – unter anderem aufgrund einer anhaltenden Konsumzurückhaltung. Unsere Zeitung hat exemplarisch in Sohren und Boppard nachgefragt, ob die Spielwarenläden dort auch zu kämpfen haben.
Bei Meinhardts in Sohren beginnt langsam aber sicher das Fastnachtsgeschäft. In der riesigen Abteilung im ersten Stock findet sich alles, was das Narrenherz begehrt: vom kompletten Kostüm – auch für die Kleinsten ab Größe 80 – über Jacken, Hüte, Perücken, Petticoats und Tanzstrumpfhosen bis hin zu Masken und bunten Hemden.