Nach Insolvenz von Rofu Internet ist Konkurrenz für Läden in Sohren und Boppard Charlotte Krämer-Schick 28.01.2026, 17:30 Uhr

i Gabriele Ishak (links) und Agnes Wojnar sind gute Ratgeber, wenn es um das passende Fastnachtskostüm geht. Meinhardt in Sohren setzt derzeit auf ein riesiges Angebot an Fastnachtsartikeln. Der Spielwarenhändler spürt die nach wie vor wachsende Onlinekonkurrenz. Charlotte Krämer-Schick

Gerade hat Rofu Kinderland Insolvenz angemeldet – unter anderem aufgrund einer anhaltenden Konsumzurückhaltung. Unsere Zeitung hat exemplarisch in Sohren und Boppard nachgefragt, ob die Spielwarenläden dort auch zu kämpfen haben.

Bei Meinhardts in Sohren beginnt langsam aber sicher das Fastnachtsgeschäft. In der riesigen Abteilung im ersten Stock findet sich alles, was das Narrenherz begehrt: vom kompletten Kostüm – auch für die Kleinsten ab Größe 80 – über Jacken, Hüte, Perücken, Petticoats und Tanzstrumpfhosen bis hin zu Masken und bunten Hemden.







Artikel teilen

Artikel teilen