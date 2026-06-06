Organisator Philipp Hofmann hat auch in diesem Jahr keine Kosten und Mühen gescheut, internationale Stars nach Emmelshausen zu locken.
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Am 26. Juni startet zum dritten Mal die Saison der „Klappstuhl-Konzerte“ in Emmelshausen. Das Konzept ist denkbar unkompliziert. Die Besucher bringen eine Sitzgelegenheit mit, das kann ein Klappstuhl, eine Picknickdecke oder ein Getränkekasten sein. Das Ungewöhnliche: Der Eintritt ist frei, erklärt Philipp Hofmann, Organisator und Inhaber der Eisdiele „Landeis“, vor der die Konzerte stattfinden.