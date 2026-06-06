Wieder hochkarätige Musiker
International gefeierte Stars zu Besuch in Emmelshausen
Philipp Hofmann will hochwertige Kunstformate etablieren.
Philipp Hofmann will hochwertige Kunstformate etablieren.
Philipp Hofmann

Organisator Philipp Hofmann hat auch in diesem Jahr keine Kosten und Mühen gescheut, internationale Stars nach Emmelshausen zu locken.

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Am 26. Juni startet zum dritten Mal die Saison der „Klappstuhl-Konzerte“ in Emmelshausen. Das Konzept ist denkbar unkompliziert. Die Besucher bringen eine Sitzgelegenheit mit, das kann ein Klappstuhl, eine Picknickdecke oder ein Getränkekasten sein. Das Ungewöhnliche: Der Eintritt ist frei, erklärt Philipp Hofmann, Organisator und Inhaber der Eisdiele „Landeis“, vor der die Konzerte stattfinden.

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