Tierpark-Kita in Rheinböllen Interesse der Eltern an „Pionierprojekt“ ist groß 20.02.2025, 14:00 Uhr

i Kindern die Natur und Tiere im Park näherbringen, das soll eine Tierpark-Kita in Rheinböllen erreichen. Das Interesse an einer solchen Einrichtung scheint bei Eltern groß zu sein, wie eine Abfrage ergeben hat. Manuela Hackl/littlebigFuture

Die erste Idee einer Tierpark-Kita in Rheinböllen ist geboren. Anfang Januar hatte der Träger „littlebigFuture“ Eltern aufgerufen, ihr Interesse zu bekunden. Und das ist enorm, wie der Träger auf Nachfrage berichtet. Ein wichtiger Schritt ist getan.

Bis Ende Januar konnten Eltern ihr Interesse an einer neuen Kita in Rheinböllen bekunden. „Die erste Tierpark-Kita hier in der Region soll kommen – wenn Kinder und Eltern sie wollen“, hatte der Träger „littlebigFuture“ Anfang des Jahres verkündet. Nun habe er alle Interessensbekundungen gesichtet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen