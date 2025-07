Do kimmt doch awäi grad en Pressenoricht in uus Postfach iewa de Daach vun de Sauna. Dä is awa erscht im Septemba. Basse duut dat awa doch grad, wenigstens so bissje. Ore wat mänt der?

Der liewe Läit, ma wäß jo ball nimme, wat ma noch aanduun sull. Die Daache wusst ma ball nit, wie ma sich runnerkühle kann, un awäi freert ma sich ball de Bobbes ab. Gut – un wie bassend –, dat do dä Deutsche Sauna-Bund an de Daach vun de Sauna erinnere duut. Dä is nämmich im Septemba, sahnse. Un zwar am änunzwanzischsde. Warum die uus dat grad hout als Pressenoricht schicke, dat kamma nor späkuleere. Basse duut dat jo bäi däne Temperatuure wie aangegoss.

Die letzt Naacht hon äich jo rischdisch gefroor. Ma is et jo awäi gewiehnt gewäs, alle Finsta (ore Fiesta, wie se wäira voore im Hunsbuckel sahn) sperrangelwäit uff zu losse, damit dat Hous aach jo scheen dorchkiehlt iewa Naachd. Dat brouchste awa bäi zähn Grad am morje nit zu mache! Do is et hie ore hott kalt im Hous. Noch nit grad so, dat ma de Ue aahnmache misst, awa so bissje fröstele duud ma doch.

Mer kam dat do mit dä Sauna jo grad rächt. Do kunnt äich ma warme Gedanke mache bäi dä Erinnerung an so achzisch bis hunnert Grad un Duft no Tannezappe. Dä Daach vun de Sauna hot aach noch e Motto. Dat häßt dies Johr: „Sauna. Däine Wäsch zu innerer Ruh!“ Jo, do kann so en Sauna in jedem Fall behilflich sinn, will äich sahn. Wenn dat awaäi awa wiere so warm gitt, kannste däich aach änfach mo en Stunn in die Sunn hucke un da de Buckel wärme losse. Wenn de dann noch an änem Pefferminzplänzje rieche duust, hoste aach Sauna. Un hoffentlich aach e bissje inner Ruh. Die kinne ma allewä all gut brouche, grad awäi, wo die Ferie aangang sinn. Halt Ruh un erholt ouch all e bissje. Dann gehma aach gestärkt dorch de Suuma.