Ein wahres Kulturfeuerwerk ist am vergangenen Wochenende in der Hunsrückhalle in Simmern abgefackelt worden.

Die 12 Tenöre und der fränkische Tausendsassa Michl Müller, der gnadenlos ehrliche Comedian Ingo Appelt und ein spannendes Familienmusical mit den Schlümpfen – die Kreisstadt Simmern hat ein hochkarätiges und vor allem abwechslungsreiches Kulturwochenende hinter sich. Die Veranstalter vom Kulturkreis Region Emmelshausen sind mit der Bilanz zufrieden.

Hintergrund: Weil das Zentrum am Park (ZaP) in Emmelshausen – dort finden die meisten vom Kulturkreis Region Emmelshausen organisierten Veranstaltungen statt – derzeit noch aufwendig renoviert wird, sind die Macher mit ihrem Programm in die umliegende Region gegangen. Mit „ZaP on Tour“ waren sie bereits in der Bürgerhalle in Halsenbach, der Hunsrückhalle Simmern und auch in Boppard zu Gast. ZaP-Geschäftsführer Thomas Biersch hob dabei besonders die hervorragende Unterstützung durch die Ortsgemeinde Halsenbach und die Teams der Hallen in Simmern und Boppard hervor. Grund genug für den Kulturkreis, nun erneut in die Hunsrückhalle nach Simmern zu kommen – und das gleich mit vier Krachern.

ZaP-Geschäftsführer ist mit der Resonanz zufrieden

Den Auftakt in der 700 Zuschauer fassenden Hunsrückhalle – der guten Stube der Kreisstadt – machten die 12 Tenöre. Rund 500 Besucher wollten dabei sein und waren begeistert. Mächtig Stimmung verbreitete tags darauf der Komödiant Michl Müller unter den 220 Anwesenden (wir berichteten). Bei Ingo Appelt waren 330 Menschen in der Halle, bei den Schlümpfen noch einmal 200 – insgesamt waren es folglich etwa 1250 Kulturbegeisterte. „Man hätte natürlich immer gerne mehr, insgesamt war ich aber zufrieden“, sagt ZaP-Geschäftsführer Thomas Biersch. „Der Ablauf in Simmern war sehr gut“, resümiert er. „Die beiden Hallenwarte haben uns sehr gut und professionell unterstützt“, schiebt er hinterher. Für die Bewirtung war der Kulturkreis selbst verantwortlich. Die sei zwar anstrengend gewesen, „für uns aber auch sehr lukrativ“, berichtet Biersch.

i Der fränkische Comedian Michl Müller ließ es in Simmern drei Stunden lang krachen. Andreas Nitsch

Die ZaP-Festspiele in Simmern sind damit aber keineswegs schon zu Ende. Am 25. September wird „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ präsentiert. Arnd Zeigler, bekannter Fußball-Liebhaber und Moderator, präsentiert dann sein drittes Bühnenprogramm mit dem Titel „Immer Glück ist Können“. Darin zeigt er, wie viel Humor im Fußball steckt und wie man selbst die kuriosesten Fußballgeschichten mit einem Augenzwinkern betrachten kann. Für den 14. Dezember sind „Christmas Moments“ vorgesehen – weitaus mehr als ein Konzert mit traditionellen Weihnachtsliedern, Christmas-Classics, Pop und Gospels.

Können Kulturbegeisterte auch nach der Wiederinbetriebnahme des ZaP mit ZaP-Kulturevents in Simmern rechnen? „Da wir in Simmern sehr gut unterstützt wurden, kann ich mir durchaus vorstellen, mit Veranstaltungen mal wieder dorthinzugehen“, sagt Geschäftsführer Biersch. Zunächst richten sich allerdings alle Augen auf die Neueröffnung des ZaP in Emmelshausen. Laut Bauleitung könne man im ZaP ab September wieder spielen, berichtet Birsch. Er selbst könne sich dies aber nicht vorstellen.