Jobmesse für Zugewanderte 2026 In Simmern finden Unternehmen und Talente zusammen Marie Pörsch 07.03.2026, 12:00 Uhr

i Parishan Babamiri aus dem Iran nutzt die Messe, um mit verschiedenen Unternehmen in Kontakt zu treten und sich mit ihren Unterlagen direkt zu bewerben. Marie Pörsch

Bereits zum zweiten Mal fand in Simmern eine Jobmesse für Zugewanderte statt. Konnte sie an den Erfolg aus dem vergangenen Jahr anschließen? Unsere Zeitung hat sich in der Hunsrückhalle umgeschaut.

Nachdem die Premiere der Jobmesse für Zugewanderte im vergangenen Jahr geglückt war, fand diese kürzlich erneut in der Hunsrückhalle in Simmern statt. Drei Stunden lang konnten Menschen mit internationaler Herkunft in Kontakt mit Unternehmen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis treten und sich über Berufe, Ausbildungsplätze und Einstiegsmöglichkeiten austauschen.







