Eine Bekannte hat mir kürzlich netterweise ein paar Bücher vorbeigebracht, die sie bereits gelesen hatte – darunter auch der Krimi „Wer Sünde sät“ von Hans W. Cramer, den ich mir als Erstes herauspicke. Auf dem Cover ist ein blutverschmierter Golfball abgebildet, und schon bei der Inhaltsangabe im Bucheinband stutze ich. „Verborgene Hölle. Sommer in Bad Sobernheim“ – steht da geschrieben. Das macht mich neugierig. Worum geht es? Der Fund einer mumifizierten Leiche auf einem Golfplatz in der Nähe von Bad Sobernheim bringt einen Vermisstenfall aus dem Jahr 1979 neu ins Rollen. Parallel dazu verschwindet in Dortmund eine Frau spurlos. Gemeinsam mit seinen drei Freunden begibt sich Dr. Ulrich Beilstein auf die Suche nach seiner Ehefrau, erste Spuren führen ihn ebenfalls nach Bad Sobernheim. Der Autor kennt sich offenbar hier an der Nahe aus. Er erzählt vom Silbersee bei Feilbingert, den die Jugend vor 30 Jahren zum Ausflugsziel Nummer eins auserkoren hat, der in seinem Roman allerdings mittlerweile zugeschüttet und eben Teil des erwähnten Golfplatzes ist. Cramers Hauptfiguren treffen sich im Sobernheimer Ratshof, dem tatsächlich einst größten Hotel der Felkestadt, und im Marktcafé, in dem heute eine Pizzeria zu finden ist. Die Protagonisten treffen sich auf einem größeren Hügel bei Hundsbach, spannend wird es in den Weinbergen unterhalb des Rotenfels. Cramer erzählt auch von einem Internat in Sobernheim. Das jedoch gibt es nicht und hat auch nie existiert. Doch dieses Detail ist autobiografischer Natur, wie Hans W. Cramer in seiner Danksagung wissen lässt. „Ich entschuldige mich bei allen Bürgern des schönen Städtchens Bad Sobernheim, dass ich ihnen einfach ein Internat vor die Tür gesetzt habe“, schreibt er dort, „um ehrlich zu sein, ist es angelehnt an das Internat in Meisenheim, wo ich einige wichtige Jahre meiner Jugend verbracht habe.“ Gleichzeitig bittet er „für alle anderen bewussten oder unbewussten Fehler in der Beschreibung der herrlichen Nahegegend um großzügige Nachsicht“. Mein Fazit zu dem Werk ist eher durchwachsen. Trotz des schön herausgearbeiteten Lokalkolorits wirkt die Handlung, anfangs noch spannend und fesselnd erzählt, zunehmend konstruiert. Auch das Finale ist nicht ganz glaubwürdig. Gut unterhalten wird der Leser auf den 277 Seiten aber dennoch.