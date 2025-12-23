Serie: Krippentiere In Rheinböllen stehen wollige Weihnachten an Lara Kempf 23.12.2025, 11:00 Uhr

i „Flox" ist eine Ostprueßische Skudde. Die Männchen zeichnen sind besonders durch ihre imposanten Hörner aus. Lara Kempf

Nicht nur Maria, Josef und das Jesuskind prägen die Weihnachtskrippe, auch die Tiere erzählen ihre ganz eigene Geschichte. In einer Artikel-Serie stellen wir die stillen Begleiter der Heiligen Nacht vor. Heute im Mittelpunkt: das Schaf.

Esel, Schaf, Ochse und Kamel. Sie alle haben eins gemeinsam: Genau wie Maria, Josef und das Jesuskind gehören sie zur weihnachtlichen Krippe dazu. Doch wie leben diese Tiere heute? Und was macht ihr Wesen aus? In einer weihnachtlichen Serie stellt unsere Zeitung die verschiedenen Krippentiere vor.







