In den kommenden Tagen soll es heiß werden. Was dann hilft? Natürlich ein Stopp in der Eisdiele! Wenn denn eine solche vorhanden ist...

In Rheinböllen sah es schon so aus, als müssten die Liebhaber von Vanille- oder Erdbeereis, Pistazien- und Nusseis in die Röhre schauen. Der vorherige Betreiber der Eisdiele am Markt hatte aufgegeben, und ob es einen Nachfolger geben würde, war lange unklar. Jetzt herrscht Gewissheit. Am 1. Juni hat Shiam Wang ihr Eiscafé mit dem schmucken Namen Paradies eröffnet. Die 49-jährige Geschäftsfrau war bis vor Kurzem in Cochem mit einem Bubble-Tea-Laden präsent, zuvor betrieb sie in Düren ein Chinaresta urant. Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant schaute dieser Tage schon auf einen Kaffee vorbei und wünschte alles Gute für die Zukunft.

In der Rheinböllen-App und bei Facebook machte die gute Kunde auch schon die Runde. „Es ist richtig schön geworden! Das Ambiente im Café ist ansprechend und modern. Es lädt dazu ein, sich eine Auszeit zu nehmen“, lautet ein Kommentar. Und eine „kleine Kuchenauswahl lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen, und das Eis war frisch und cremig ... einfach lecker“, fügt ein anderer Nutzer hinzu. Auf die zuweilen wenig schmeichelhaften Kommentare dort zu dem vorherigen Betreiber soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

Shiam Wang hofft nun, dass es sich schnell herumspricht, wie gut das original italienische Eis bei ihr ist. Geöffnet ist ihr netter Laden dienstags bis sonntags von 11.30 bis 19 Uhr – dies allerdings nur bei schönem Wetter. Montags ist Ruhetag.