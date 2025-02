In Rheinböllen herrscht „Bares für Rares“-Flair

Was ist der Goldschmuck von der Großmutter noch wert? Könnte das Gemälde aus dem Erbe eines Verwandten vielleicht kostbare Kunst sein? Bei der Kunstsprechstunde in Rheinböllen kommt Goldgräberstimmung wie in der Fernsehsendung „Bares für Rares“ auf.