Die Teilnehmer des Rosenmontagszugs in Boppard-Oppenhausen trotzten mit ihrer guten Laune und ihren bunten Kostümen dem regnerischen Wetter. Dadurch war die närrische Stimmung in dem 850-Einwohner Dorf auf dem Höhepunkt.
Ein Dorf – ein Zug, so war es auch in diesem Jahr wieder in Oppenhausen. Dort startete am Rosenmontag um 14.11 Uhr in der Moselstraße der närrische Umzug und drehte zwei Runden durchs Dorf. Der Zug wird von der Karnevalsgesellschaft Niederkirchspiel (KGN) organisiert, i n diesem Jahr stand er unter dem Motto „Konfetti, Frohsinn, wild und bunt – bei der KGN da geht es rund“.