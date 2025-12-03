In Mastershausen kann bald wieder eingekauft werden

In Mastershausen war der Einkauf von Lebensmitteln seit einigen Jahren nicht mehr möglich. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Am Donnerstag, 4. Dezember, öffnet ein Tante Enso-Laden seine Pforten. Es soll ein Ort sein, der nicht nur als Einkaufsmöglichkeit dient.
Die Regale sind gefüllt, nur noch ein paar letzte Preisschilder fehlen. Nach rund sieben Monaten Bauzeit ist es in wenigen Tagen endlich soweit: In Mastershausen öffnet ein Tante Enso-Laden seine Pforten. Am Donnerstag, 4. Dezember, feiert der Mini-Supermarkt ab 12 Uhr Eröffnung und hat für seine Kunden künftig so einiges zu bieten.