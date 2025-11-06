Aktionen erfreuen Bürger In Krastel werden Äpfel und Kugeln gerollt 06.11.2025, 10:00 Uhr

i Das Saftpressen hat in Krastel mittlerweile Tradition. Doch bevor die Äpfel gepresst werden, werden sie gewaschen und gehäckselt. Monika Dorra

Im Beller Ortsbezirk Krastel ist gerade im Herbst ganz schön was los. Das erfreut nicht nur die vielen Kinder, die mittlerweile in der Gemeinde leben.

An Äpfeln mangelte es in diesem Jahr nicht, auch nicht an den Bäumen rund um Krastel. Damit das feine Kernobst nicht vergammelt, gibt es in der kleinen Gemeinde bereits seit einigen Jahren eine Gemeinschaftsaktion. Groß – und vor allem Klein – packt Kisten und Körbe auf Anhänger, um die Äpfel an Gemeindebäumen und auf privaten Grundstücken zu sammeln.







