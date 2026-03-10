Torino wieder offen In Kirchberg gibt’s jetzt auch wieder Eis „im Sitzen“ Thomas Torkler 10.03.2026, 18:00 Uhr

i "Wir machen heimlich auf", sagen Conny und Roberto Iannitelli. Will heißen: Für das Eiscafé Torino am Kirchberger Marktplatz gibt es keinen offiziellen Starttermin. Es gibt also bereits Eis zum Mitnehmen und zum Genießen in der Eisdiele. Thomas Torkler

In Rekordzeit haben die Betreiber des Eiscafé Torino in Kirchberg, Roberto und Conny Iannitelli, ihr beliebtes Angebot nach dem verheerenden Brand neu eröffnet. Das traf sich gut, gab es am Wochenende Sonne satt. Doch es gab technische Probleme.

Am Tag, bevor Roberto und Conny Iannitelli in ihrem Eiscafé am Kirchberger Marktplatz vorab zumindest wieder Eis auf der Hand anbieten wollten, streikte ausgerechnet das Herzstück der komplett erneuerten Eisdiele: die Vitrine – das Einrichtungsstück, vor der man in jeder Eisdiele steht und die bunten Sorten begutachtet und sich einfach nicht entscheiden kann.







