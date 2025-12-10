Schönes, Musik und Kulinarik In Kastellaun war Weihnachtsmarkt Genuss für viele Sinne Philipp Lauer 10.12.2025, 06:00 Uhr

i Rita und Torsten May brachten ihre Holzarbeiten auf den Weihnachtsmarkt in Kastellaun und luden zum Stöbern ein. Philipp Lauer

Den Weihnachtsmarkt in Kastellaun besuchen - das gehört für viele Menschen rund um die Burgstadt fest zum zweiten Wochenende im Advent. Eindrücke von einem Bummel am Samstagabend:

Zum zweiten Advent lud der Kastellauner Weihnachtsmarkt zum Bummel durch die Gassen der historischen Altstadt ein. Von der Marktstraße bis zur Kulturscheune des Schlosshotels, um die katholische Kirche bis hin zum Schlossgarten, in dem am Sonntag wieder die Lebende Krippe die Weihnachtsgeschichte auf ganz besondere Weise erlebbar machte.







