Bei seiner neuen Ausstellung in Kastellaun hat der Fotoclub Blende 10 in diesem Jahr das Thema Wald gewählt. Dabei sollen vor allem die Vielfalt und die Bedeutung der Natur herausgehoben werden.
Lesezeit 1 Minute
Dem Thema Wald haben die Mitglieder des Fotoclubs Blende 10 ihre aktuelle Ausstellung in der Raiffeisenbank in Kastellaun gewidmet. Die Betrachter sind eingeladen innezuhalten, ihren Blick zu schärfen, die Bilder zu genießen und die Bedeutung des Waldes als unverzichtbarer Lebensraum für Mensch und Natur zu entdecken.