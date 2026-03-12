Fotoclub Blende 10 stellt aus
In Kastellaun rückt der Wald in den Fokus
Der Fotoclub Blende 10 lädt in seiner Ausstellung zu einem optischen Spaziergang in den Wald auf die Empore der Raiffesienbank in Kastellaun ein.
Werner Dupuis

Bei seiner neuen Ausstellung in Kastellaun hat der Fotoclub Blende 10 in diesem Jahr das Thema Wald gewählt. Dabei sollen vor allem die Vielfalt und die Bedeutung der Natur herausgehoben werden. 

Dem Thema Wald haben die Mitglieder des Fotoclubs Blende 10 ihre aktuelle Ausstellung in der Raiffeisenbank in Kastellaun gewidmet. Die Betrachter sind eingeladen innezuhalten, ihren Blick zu schärfen, die Bilder zu genießen und die Bedeutung des Waldes als unverzichtbarer Lebensraum für Mensch und Natur zu entdecken.

