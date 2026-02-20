Während vielerorts Arztpraxen schließen, gibt es in Emmelshausen einen Hoffnungsschimmer: Dort haben Kathrin Lauer und Amrei Hofmann eine neue Kinderarztpraxis eröffnet. Wie es dazu kam und worauf sich die Kinderärztinnen spezialisieren wollen.
Lesezeit 4 Minuten
Eine eigene Praxis – das war langfristig schon immer der Traum von Kathrin Lauer und Amrei Hofmann. Anfang Januar haben sich die Kinderärztinnen diesen erfüllt und in Emmelshausen eine Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendmedizin eröffnet. Dass es so schnell geklappt hat, hat die beiden aber selbst überrascht.