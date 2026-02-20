Für eine bessere Versorgung In Emmelshausen gibt es wieder eine Kinderarztpraxis Lara Kempf 20.02.2026, 15:00 Uhr

i Kathrin Lauer (links) und Amrei Hofmann (rechts) haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und in Emmelshausen eine eigene Kinderarztpraxis eröffnet. Lara Kempf

Während vielerorts Arztpraxen schließen, gibt es in Emmelshausen einen Hoffnungsschimmer: Dort haben Kathrin Lauer und Amrei Hofmann eine neue Kinderarztpraxis eröffnet. Wie es dazu kam und worauf sich die Kinderärztinnen spezialisieren wollen.

Eine eigene Praxis – das war langfristig schon immer der Traum von Kathrin Lauer und Amrei Hofmann. Anfang Januar haben sich die Kinderärztinnen diesen erfüllt und in Emmelshausen eine Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendmedizin eröffnet. Dass es so schnell geklappt hat, hat die beiden aber selbst überrascht.







Artikel teilen

Artikel teilen