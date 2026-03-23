Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück: Wie haben die Wähler in der Verbandsgemeinde Kastellaun gestimmt? Welcher Direktkandidat konnte seinen Heimvorteil nutzen? Wer hat wo die Nase vorn in den Ortsgemeinden? Wer sticht heraus?
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Mit Blick auf die Zweitstimmen in der Verbandsgemeinde Kastellaun weichen die Ergebnisse nur wenig vom Wahlkreis 16 ab (siehe Infobox). Drei der Direktkandidaten leben in der VG, allerdings konnten nicht alle gleichermaßen von dem vermeintlichen Heimvorteil profitieren.