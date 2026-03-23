Landtagswahl 2026 – Analyse
In der VG Kastellaun gibt es so manchen Ausreißer
Ein überzeugter Wähler: Manfred Rein (83) gibt seine Stimme im Wahllokal in der IGS in Kastellaun ab -- die alte Wirkunsstätte d
Ein überzeugter Wähler: Manfred Rein (83) gibt seine Stimme im Wahllokal in der IGS in Kastellaun ab -- die alte Wirkunsstätte des pensionierten Lehrers. Daneben die Wahlhelfer Karl-Heinz Platt (links) und Hermann-Josef Castor.
Winfried Simon. RZ

Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück: Wie haben die Wähler in der Verbandsgemeinde Kastellaun gestimmt? Welcher Direktkandidat konnte seinen Heimvorteil nutzen? Wer hat wo die Nase vorn in den Ortsgemeinden? Wer sticht heraus?

Lesezeit 2 Minuten
Mit Blick auf die Zweitstimmen in der Verbandsgemeinde Kastellaun weichen die Ergebnisse nur wenig vom Wahlkreis 16 ab (siehe Infobox). Drei der Direktkandidaten leben in der VG, allerdings konnten nicht alle gleichermaßen von dem vermeintlichen Heimvorteil profitieren.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWK 16 – Rhein-Hunsrück

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren