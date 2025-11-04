Bücher und buntes Treiben In der Burg: Boppard eröffnet neue Stadtbibliothek Marc Schenten 04.11.2025, 18:00 Uhr

i Die neue Stadtbibliothek Boppard in den Räumen der Kurfürstlichen Burg ist jetzt eröffnet. Marc Schenten. marc.schenten

Es war ein langer Prozess, und die Entscheidung war nicht unumstritten. Doch jetzt schlägt die Bücherei in Boppard ein neues Kapitel auf. In der Kurfürstlichen Burg wurden die neuen Räume der Einrichtung nun offiziell eröffnet.

Wenn alte Mauern neue Geschichten erzählen, kann das ziemlich lebendig klingen – und genau so fühlte sich der Sonntag in der Kurfürstlichen Burg an. Dort öffnete Boppards neue Stadtbibliothek zum ersten Mal offiziell ihre Türen, und statt stillem Blättern gab es vor allem eins: regen Andrang, Kindergelächter und sehr viel Neugier.







