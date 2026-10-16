Parks im Hunsrück begeistern
In Bell und Rheinböllen leuchtet der Herbst besonders
Beim Lichterzauber im Tier-Erlebnispark Bell dürfen Artistik, Musik und Gesang nicht fehlen.
Beim Lichterzauber im Tier-Erlebnispark Bell dürfen Artistik, Musik und Gesang nicht fehlen.
Simone Schmidt/Tier-Erlebnispark Bell

Wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, sorgen die beiden Hunsrücker Parks, der Tier-Erlebnispark Bell und der Tierpark Rheinböllen, für ganz besondere Stimmung – Lichterzauber, Kürbiskunst und Gruselfaktor inklusive. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer sich schon jetzt in Halloweenstimmung bringen will, sollte in den kommenden Wochen den beiden beliebten Parks im Hunsrück einen Besuch abstatten. Im Tier-Erlebnispark in Bell sorgt der alljährliche Lichterzauber für tolle Stimmung voller Magie und Lichterglanz, der Tierpark Rheinböllen lädt unter dem Motto „Herbst im Park“ dazu ein, die kühlere Jahreszeit mit Leben zu füllen.
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