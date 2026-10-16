Wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, sorgen die beiden Hunsrücker Parks, der Tier-Erlebnispark Bell und der Tierpark Rheinböllen, für ganz besondere Stimmung – Lichterzauber, Kürbiskunst und Gruselfaktor inklusive.
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Wer sich schon jetzt in Halloweenstimmung bringen will, sollte in den kommenden Wochen den beiden beliebten Parks im Hunsrück einen Besuch abstatten. Im Tier-Erlebnispark in Bell sorgt der alljährliche Lichterzauber für tolle Stimmung voller Magie und Lichterglanz, der Tierpark Rheinböllen lädt unter dem Motto „Herbst im Park“ dazu ein, die kühlere Jahreszeit mit Leben zu füllen.