In Bad Salzig gibt es bald eine Offene Werkstatt

Reparieren, basteln, tüfteln: Nach dem Erfolg des Reparaturcafés entsteht in Bad Salzig im Frühjahr 2026 nun eine „Offene Werkstatt“. Dabei spielt die Grundschule Bad Salzig eine wichtige Rolle.
Lesezeit 3 Minuten
Mit den Initiativen des Reparaturcafés und der Bibliothek der Dinge hat Bad Salzig der Wegwerfgesellschaft in den vergangenen Jahren den Kampf angesagt. Um die Nachhaltigkeit weiterhin zu fördern und auch die Gemeinschaft in dem Ortsbezirk von Boppard zu stärken, plant Initiator Rolf Dreier nun ein neues Projekt: eine „Offene Werkstatt“.