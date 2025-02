Wahl in der VG Kirchberg In 19 von 40 Gemeinden liegt die AfD vorn 24.02.2025, 14:00 Uhr

i Die Grundschule in Kirchberg wird stets zum Wahllokal umfunktioniert. Auch in diesem Jahr konnten die Bürger dort ihre Stimme abgeben. In der Stadt auf dem Berge lag die Wahlbeteiligung bei 80,6 Prozent. Thomas Torkler

Die Verbandsgemeinde Kirchberg wird bei dieser Wahl zum Ausreißer, denn traditionsgemäß steht die CDU im Wahlkreis 199 an der Spitze. In der VG Kirchberg aber dominiert die Farbe blau.

Tiefschwarz sind die Wahlbezirke traditionsgemäß im Wahlkreis 199 Mosel/Rhein-Hunsrück, in diesem Jahr aber gab es einen Ausreißer: die VG Kirchberg. Sie ist der einzige Bezirk, der sich bei dieser Bundestagswahl blau eingefärbt hat. In der VG stimmten 28,6 Prozent der Wähler für die AfD (plus 15,8 Prozentpunkte), den Direktkandidaten Jörg Zirwes wollten 28,2 Prozent im Bundestag sehen.

