Immer weniger Standorte, längere Wege für Patienten: Im Rhein-Hunsrück-Kreis zeigt sich der bundesweite Trend zum Apothekensterben deutlich. Apotheker Jan-Niklas Francke aus Emmelshausen sieht dringenden Handlungsbedarf.
Lesezeit 3 Minuten
Die letzte Apotheke in St. Goar verschwand im Sommer 2024. Damit gehört der Ort zu den vielen Gemeinden in Deutschland, die keine eigene Apotheke mehr haben. Wer auf Medikamente angewiesen ist, muss seitdem nach Oberwesel oder Boppard fahren. Oder mit der Fähre über den Rhein nach St.