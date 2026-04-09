Eindringling auf dem Vormarsch Imkerverein Kastellaun bekämpft Asiatische Hornisse Johannes Kirsch 09.04.2026, 16:00 Uhr

i Die Asiatische Hornisse ist auf dem Vormarsch - auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Axel Heimken. DPA-Bild

Ob Dickenschied oder Emmelshausen, Boppard oder Hausbay. An all diesen Orten im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde bereits eine invasive Hornissenart aus Asien gesichtet. Für heimische Honigbienen ist das ein großes Problem. Und zum Teil auch für Menschen.

Das Frühjahr ist die entscheidende Phase. Während die Temperaturen allmählich nach oben klettern und es in Gärten zu blühen und summen beginnt, sind die Imker in der Region auf der Hut. Denn die zunehmende Ausbreitung der Asiatischen Hornisse ist für die Bienenzüchter ein großes Ärgernis.







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