Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Im Winter ist Vorsicht geboten Daniel Rühle 13.01.2026, 07:30 Uhr

i Der Winter ist schon eine faszinierende Jahreszeit, wenn man in die Landschaft schaut. Hendrik Schmidt/dpa. picture alliance/dpa

Schnee, Eis, glatte Straßen. Eigentlich ist es jeden Winter so. Eigentlich müssten wir es wissen, dass man in der kalten Jahreszeit vorsichtig fährt. Doch es passieren immer wieder Unfälle. Passen Sie auf sich auf!

Der Winter ist meine liebste Jahreszeit. Schnee, Eiszapfen und Kälte kann mein Körper irgendwie besser ab als 30 Grad und Affenhitze. Beides gibt es im Verlauf eines Jahres auch im Hunsrück. Doch was im Sommer aufgrund von warmen Temperaturen selten passiert, sind glatte Straßen.







