Warntag am 12. März Im Rhein-Hunsrück-Kreis erklingen wieder Sirenen Marie Pörsch 11.03.2026, 15:00 Uhr

i Am Donnerstag erklingen die Sirenen beim landesweiten Warntag - auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Andreas Egenolf. Stadt Koblenz / Andreas Egenolf

Der landesweite Warntag findet am Donnerstag, 12. März, statt. Aber was ist eigentlich das Ziel dieser Probewarnungen? Unsere Zeitung hat bei den Verantwortlichen im Rhein-Hunsrück-Kreis nachgefragt.

Der landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz findet am Donnerstag, 12. März, statt. Gegen 10 Uhr wird eine Probewarnung an alle Smartphones verschickt werden. 45 Minuten später erfolgt eine planmäßige Entwarnung. Doch warum gibt es diesen Warntag? Wir haben im Rhein-Hunsrück-Kreis nachgefragt.







Artikel teilen

Artikel teilen