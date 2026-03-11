Warntag am 12. März
Im Rhein-Hunsrück-Kreis erklingen wieder Sirenen 
Am Donnerstag erklingen die Sirenen beim landesweiten Warntag - auch im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Andreas Egenolf. Stadt Koblenz / Andreas Egenolf

Der landesweite Warntag findet am Donnerstag, 12. März, statt. Aber was ist eigentlich das Ziel dieser Probewarnungen? Unsere Zeitung hat bei den Verantwortlichen im Rhein-Hunsrück-Kreis nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Der landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz findet am Donnerstag, 12. März, statt. Gegen 10 Uhr wird eine Probewarnung an alle Smartphones verschickt werden. 45 Minuten später erfolgt eine planmäßige Entwarnung. Doch warum gibt es diesen Warntag? Wir haben im Rhein-Hunsrück-Kreis nachgefragt.

