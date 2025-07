Die Vorwürfe gegen einen 61 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sind ungeheuerlich: Vor rund zehn Jahren soll er seine damals 16-jährige Stieftochter zur Prostitution überredet und an fremde Männer für Sex verschachert haben. Das Amtsgericht Simmern jedenfalls ist überzeugt davon, dass es so war, und hat den vorbestraften Angeklagten aus einem kleinen Ort im Hunsrück wegen Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger in sechs Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Nun sind sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Mann in Berufung gegangen. Letzterer muss sich somit vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.

Angeklagter schweigt vor Gericht

Das Amtsgericht Simmern war davon überzeugt, dass der Beschuldigte seine zum damaligen Zeitpunkt 16 Jahre alte Stieftochter überredet hat, gegen Geld mit fremden Männern sexuelle Handlungen vorzunehmen, um mit den Erlösen die Haushaltskasse aufzubessern. So steht es in einer Pressemitteilung des Landgerichts Bad Kreuznach. Zwischen Dezember 2015 und Mai 2016 soll es in sechs Fällen zu sexuellen Handlungen zwischen der Stieftochter des Angeklagten und verschiedenen Männern gekommen sein. Die Geldbeträge für die sexuellen Dienste sollen die Männer an den Angeklagten gezahlt haben. Der Beschuldigte hat sich vor dem Amtsgericht Simmern zu den Tatvorwürfen nicht geäußert.

Videos und Fotos dienen als Beweise

Der Prozess am Amtsgericht Simmern beziehungsweise das vorgeschaltete Ermittlungsverfahren ist dadurch ins Rollen gekommen, dass die Stieftochter im Jahr 2019 Anzeige gegen den Angeklagten bei der Polizei erstattet hat. Das Gericht sah den Beschuldigten durch die Aussagen der Stieftochter und die Inaugenscheinnahme vorhandener Videos sowie Fotografien als überführt an. Der Prozess am Landgericht Bad Kreuznach sollte vor Kurzem beginnen. Doch sind a lle angesetzten Verhandlungstermine aufgrund einer Erkrankung des Angeklagten aufgehoben worden. Neue Termine gibt es noch nicht.