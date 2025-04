Am Girls’ Day können Mädchen jährlich in von Männern dominierte Berufe reinschnuppern. Auch Monika Oberst arbeitet in so einem Beruf. Sie ist Maler- und Lackierermeisterin. Mit ihrer Leidenschaft für den Beruf ist sie jedoch nicht allein.

Farbe, Kleister, Lack – das ist die Welt von Monika Oberst aus Belgweiler. Die 48-Jährige ist Maler- und Lackierermeisterin. Bereits seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie in dem Beruf, den sonst eher Männer ausüben. Doch sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden. Genauso wie Saskia Schneider und Nina Schubach, ihre beiden weiblichen Angestellten. Aber wieso ist es für die drei ein eher klassischer Männerberuf geworden? Und hatten die Frauen deswegen schon mal mit Vorurteilen zu kämpfen?

i Nina Schubach, Malergesellin im Betrieb von Monika Oberst, schaut, dass die Tapete richtig an der Wand festklebt. Lara Kempf

Für Oberst ist schon als Jugendliche klar, dass sie im Handwerk arbeiten will. Nach der Handelsschule und einem Praktikum in der Finanzabteilung einer Verwaltung verstärkt sich der Gedanke. „Ich wusste: Verwaltung ist nichts für mich. Ich muss etwas Handwerkliches machen“, erzählt sie, als unsere Zeitung sie bei ihrer Arbeit auf einer Baustelle besucht. Die Aufgabe an diesem Tag: In einem Neubau müssen die Wände tapeziert werden.

1992 beginnt Oberst ihre Lehre als Malerin und Lackiererin, arbeitet danach zehn Jahre lang in ihrem Ausbildungsbetrieb. Während dieser Zeit erwirbt sie auch ihren Meisterbrief. 2003 macht sie sich schließlich selbstständig. Ihr Schwerpunkt ist das Innendesign: Vom Tapezieren über Streichen bis hin zur Arbeit an Böden, aber auch an Außenfassaden ist alles dabei. „Das Tolle an dem Beruf ist, dass man jeden Tag in einer anderen Umgebung, auf einer anderen Baustelle ist. Man sieht immer neue Gesichter. Und im Sommer ist man viel draußen unterwegs. Das mag ich sehr“, betont die Maler- und Lackierermeisterin.

i Saskia Schneider, Auszubildende im Malerhandwerk, bereitet die Tapetenbahnen mit Kleister vor. Lara Kempf

Auch ihre Gesellin Nina Schubach und ihre Auszubildende Saskia Schneider sind an diesem Tag dabei. Die drei Frauen teilen sich die Arbeit auf. Während Schneider die Tapetenbahnen mit Kleister vorbereitet, steht Oberst auf dem oberen Teil des Gerüsts und Schubach auf dem unteren. In Teamarbeit drücken sie die langen Bahnen an die Wand und streichen sie glatt. Auch die jungen Frauen haben sich aus ähnlichen Gründen wie ihre Chefin für den Beruf entschieden. Beide sind über ein Praktikum zum Malerhandwerk gekommen. „Ich habe zu Hause schon immer gern renoviert und wusste, ich kann nicht im Büro sitzen“, betont die 17-jährige Saskia Schneider. Spätestens nach einem Praktikum bei Oberst ist der Berufswunsch gefestigt.

Nina Schubach ist ebenfalls gern kreativ und mag es, sowohl drinnen als auch draußen zu arbeiten. Deswegen entschied auch sie sich für die Lehre bei Oberst. „In meiner Ausbildungsklasse war ich die einzige Frau. Das war am Anfang schon etwas komisch. Ich habe mich aber schnell daran gewöhnt, da ich privat auch viel mit Männern zu tun habe. Deswegen war es dann kein Thema mehr“, sagt die 19-Jährige. Mit Vorurteilen hatten die Frauen bis jetzt nicht zu kämpfen. „Da die Leistungen der Mädels sehr gut sind und die praktischen Ergebnisse für sich sprechen, haben sie sich in ihren Klassen schnell den Respekt der Männer verdient“, betont Monika Oberst.

Abgesehen von Kreativität sollte man im Malerberuf auch Schwindelfreiheit und körperliche Fitness haben. „Es hilft auf jeden Fall, wenn man sportlich ist“, sagt die Malermeisterin. Dass die drei Frauen aus dem Hunsrück ihren männlichen Kollegen dabei in keiner Weise nachstehen, wird deutlich, wenn man sie bei ihrer Arbeit beobachtet. Mit schnellen Schritten steigen sie auf der Baustelle die Leiter auf und ab. Auch beim Anbringen der Tapete sitzt jeder Handgriff.

i Monika Oberst (rechts) gibt ihrer Auszubildenden Saskia Schneider Tipps, worauf sie beim Anbringen der Tapete achten sollte. Lara Kempf

Neben Schneider und Schubach hat Oberst noch einen männlichen Angestellten. Dass die Frauenquote höher ist, freut die Handwerkerin zwar, ist aber nicht beabsichtigt. „Ob Frau oder Mann, das ist mir egal. Es ist aber tatsächlich so, dass sich mehr Mädchen bei mir bewerben“, erklärt die 48-Jährige. Warum das so ist? „Ich denke, wahrscheinlich, weil auch ich eine Frau in einem Männerberuf bin und viele es bestimmt gut finden, eine Chefin zu haben“, sagt die Malermeisterin.

Wenige Frauen aus Rhein-Hunsrück-Kreis im Handwerk tätig

Dass Frauen wie Monika Oberst einen Malerbetrieb führen, ist selten. Von den aktuell 69 aktiven Maler- und Lackiererbetrieben im Rhein-Hunsrück-Kreis haben nur vier einen weiblichen Inhaber, drei von ihnen haben die Meisterprüfung abgelegt. Auch in handwerklichen Berufen allgemein arbeiten noch immer weniger Frauen als Männer. Im Jahr 2024 wurden an der Handwerkskammer (HwK) in Koblenz insgesamt 619 Lehrlinge aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in handwerklichen Berufen ausgebildet, davon 526 männliche und 93 weibliche. 2020 waren es noch 684 (561 Männer und 123 Frauen). Das teilt die Pressestelle der Hwk Koblenz auf Nachfrage mit.

Das Maler- und Lackiererhandwerk belegt dabei mit 29 Auszubildenden im Jahr 2024 Platz sechs der beliebtesten Handwerksberufe an der HwK Koblenz. Insgesamt 23 Männer aus dem Hunsrück entschieden sich 2024 für den Maler- und Lackiererberuf, davon nur sechs Frauen. Da 2022 nur 24 und 2023 schon 26 Lehrlinge das Maler- und Lackierhandwerk wählten, scheint das Interesse an diesem Berufszweig zu steigen. Der weibliche Anteil in diesem Bereich schwankt allerdings. 2020 und 2021 waren es vier Frauen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, die die Ausbildung zur Maler- und Lackiererin machten, 2022 sieben und 2023 acht. 2024 sank der Anteil allerdings wieder auf nur sechs Frauen.

Der Girls’ Day und sein Ziel

Seit 2001 findet der Mädchenzukunftstag jährlich statt – dieses Jahr am 3. April. Der Tag soll Mädchen motivieren, Berufe zu ergreifen, die sonst eher von Männern ausgeübt werden. Der Gedanken einer Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees soll gefördert werden. Deswegen besuchen Schülerinnen ab der 5. Klasse an diesem Tag Betriebe, Institutionen oder Hochschulen in Bereichen, in denen der Frauenanteil nach wie vor unter 40 Prozent liegt. Dies sind unter anderem Bereiche in der IT, im Handwerk, in den Naturwissenschaften oder der Technik. Sowohl das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördern diesen Tag.