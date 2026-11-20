Lange haben Andrea und Kurt Kremski nach einem Nachfolger für ihren Friseursalon gesucht. Vergebens. Am 30. Dezember werden die Scheren endgültig niedergelegt. Eine Entscheidung, die dem Ehepaar alles andere als leichtfällt.
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Wenn Andrea und Kurt Kremski am 30. Dezember die Tür ihres Hairpoint in Kastellaun schließen, endet für die beiden weit mehr als der Arbeitstag eines Friseursalons. Mehr als drei Jahrzehnte lang haben sie gemeinsam einen Betrieb geführt, Mitarbeiter ausgebildet und Kunden begleitet.