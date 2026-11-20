Abschied nach 33 Jahren Im Hairpoint Kastellaun bleiben die Scheren bald liegen Monika Pradelok 20.11.2026, 10:00 Uhr

i Andrea und Kurt Kremski haben den Hairpoint Kastellaun von Anfang an gemeinsam gestemmt. Während sie sich als Friseurmeisterin um die Kunden und das Friseurhandwerk kümmerte, hielt er als Allrounder im Hintergrund den Betrieb am Laufen. Monika Pradelok

Lange haben Andrea und Kurt Kremski nach einem Nachfolger für ihren Friseursalon gesucht. Vergebens. Am 30. Dezember werden die Scheren endgültig niedergelegt. Eine Entscheidung, die dem Ehepaar alles andere als leichtfällt.

Wenn Andrea und Kurt Kremski am 30. Dezember die Tür ihres Hairpoint in Kastellaun schließen, endet für die beiden weit mehr als der Arbeitstag eines Friseursalons. Mehr als drei Jahrzehnte lang haben sie gemeinsam einen Betrieb geführt, Mitarbeiter ausgebildet und Kunden begleitet.







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