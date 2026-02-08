Naturarbeiten laufen bereits Im Februar: Sperrungen im Rhein-Hunsrück-Kreis Annalena Bischoff 08.02.2026, 07:00 Uhr

i Symbolbild: Wegen der Vegetationszeiten müssen Arbeiten in der Natur bis Ende Februar abgeschlossen sein. Carsten Liebfried

Auf drei viel befahrenen Straßen im Rhein-Hunsrück-Kreis kommt es im Februar zu Teil- und Vollsperrungen. Die Pflege- und Fällarbeiten müssen aus naturschutzrechtlichen Gründen bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Eine Übersicht.

Mehrere Straßen im Rhein-Hunsrück-Kreis sind derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Grund dafür sind Rodungs- und Pflegearbeiten, die aus naturschutzrechtlichen Gründen bis spätestens Ende Februar abgeschlossen sein müssen. Wir haben einen Überblick über die aktuellen Maßnahmen.







