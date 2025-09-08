Kommt es zu einem Brand, zählen im Ernstfall Sekunden. Schon oft konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Dabei erweisen sich die Feuerwehrleute oft als echte Helden.

Der Brand des Eiscafés Torino in Kirchberg ist ein Schock. Saßen dort vor ein paar Tagen noch zahlreiche Menschen und genossen ihr Eis, kann der Betrieb nun erst einmal nicht mehr weitergehen. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt, für die Betreiber ist es trotzdem ein herber Rückschlag.

Dieses Ereignis zeigt, wie schnell aus einem kleinen Funken ein großer Brand werden kann. Gleichzeitig macht es deutlich, dass wir uns im Ernstfall immer auf unsere Feuerwehren verlassen können. Auch ich habe solch einen Vorgang bereits beobachten können – glücklicherweise aber aus sicherer Entfernung.

Vor einigen Jahren wurde ich nachts durch ein Knistern und immer lauter werdende Schläge geweckt. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Als die Geräusche jedoch nicht aufhörten, stand ich auf, um nachzuschauen. Ich zog die Rollläden hoch und sah, dass im über unserem Haus gelegenen Feld ein Schuppen lichterloh brannte. Noch ehe ich zum Telefon greifen und die Feuerwehr verständigen konnte, kam sie auch schon angefahren. Ein Nachbar war mir bereits zuvorgekommen.

Es dauerte die gesamte Nacht, bis der Brand gelöscht war, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der Schuppen konnte allerdings nicht mehr gerettet werden. Ich war nur froh, dass die Einsatzkräfte – genau wie in Kirchberg – so schnell vor Ort waren, um Schlimmeres zu verhindern. Sie sind im Ernstfall eben echte Helden.