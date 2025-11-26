Wie ist Lage bei Bomag und Co? IHK: Die Sorge um Betriebe im Rhein-Hunsrück wächst 26.11.2025, 13:13 Uhr

i Symbolfoto: Ein Arbeiter bearbeitet Stahl mit einem Winkelschleifer. Rolf Vennenbernd/ dpa. picture alliance/dpa

Die angespannte Weltwirtschaft macht auch der Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis zu schaffen. Zuletzt verbreiteten sich vor allem etliche Gerüchte zur Lage verschiedener Betriebe wie Lauffeuer. Wie blickt die IHK auf die Lage in der Region?

Nachrichten wie der Stellenabbau bei Bomag und anderen Industriebetrieben im Kreis beschäftigen die Menschen. Meike Bauermann hat als Regionalberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für die Kreise Rhein-Hunsrück und Cochem-Zell einen Überblick über die Stimmung bei den hiesigen Betrieben.







Artikel teilen

Artikel teilen