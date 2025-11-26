Wie ist Lage bei Bomag und Co?
IHK: Die Sorge um Betriebe im Rhein-Hunsrück wächst
Symbolfoto: Ein Arbeiter bearbeitet Stahl mit einem Winkelschleifer.
Rolf Vennenbernd/ dpa. picture alliance/dpa

Die angespannte Weltwirtschaft macht auch der Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis zu schaffen. Zuletzt verbreiteten sich vor allem etliche Gerüchte zur Lage verschiedener Betriebe wie Lauffeuer. Wie blickt die IHK auf die Lage in der Region?

Lesezeit 2 Minuten
Nachrichten wie der Stellenabbau bei Bomag und anderen Industriebetrieben im Kreis beschäftigen die Menschen. Meike Bauermann hat als Regionalberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für die Kreise Rhein-Hunsrück und Cochem-Zell einen Überblick über die Stimmung bei den hiesigen Betrieben.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region